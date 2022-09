De Vlaamse Regering is in crisis. Na meer dan 24 uur onderhandelen kwamen de regeringspartijen niet tot een akkoord over de begroting. En daar speelde de Limburgse CD&V-minister Jo Brouns een sleutelrol in. Hij zit hier bij ons in de studio. Want het struikelblok was de indexering van het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Daarin stonden N-VA & Open VLD enerzijds en cd&v anderzijds lijnrecht tegenover mekaar. De openingszitting van het Vlaams Parlement werd er vanmiddag dus één zonder septemberverklaring. Nooit eerder in de geschiedenis van het Vlaams Parlement haalde de regering de septemberverklaring niet.