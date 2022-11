Regenboog Vrijdag biedt weerwerk tegen platte consumptie

door Geert Kusters

Het is vandaag Black Friday, de dag dat veel handelaars, maar vooral veel webwinkels extra hoge kortingen aanbieden. Voor de een is het een buitenkans om een koopje te doen, maar voor de ander is het een doorn in het oog omdat Black Friday ook symbool staat voor de consumptiemaatschappij. In Genk komt er een babywinkel zelfs met een tegeninitiatief. Daar dopen ze Black Friday om tot Regenboog Vrijdag. De winkel geeft geen extra kortingen, integendeel, ze roepen de klanten op om een gift te doen aan het goede doel en verbinding centraal te stellen.