Regering kondigt gebruik stroomstootwapen aan dat al een jaar stof ligt te vergaren in een kast bij politie LRH

- Criminelen en mensen die zich op straat zwaar misdragen, lopen in Hasselt binnenkort het risico om uitgeschakeld te worden met een stroomstootwapen. Politiezone LRH beschikt al meer dan een jaar over een taser maar heeft het wapen nog nooit uit de kast gehaald. - In Limburg gebeurden het afgelopen jaar 12 groepsverkrachtingen. - Er is een doorbraak in het onderzoek naar de exhibitionist van Ham. De politie is een verdachte op het spoor. De potloodventer valt al maandenlang vrouwen lastig in Ham. - Een verblijf in het ziekenhuis wordt duurder. De christelijke mutualiteit maakt zich zorgen over de spectaculaire stijging van de ereloonsupplementen in de ziekenhuizen Maas en Kempen in Maaseik en Jessa in Hasselt. - En Neerpeltenaar Raf Simons reageert op zijn eigen bijzondere manier op zijn verkiezing tot mode-ontwerper van het jaar in Groot-Brittannië.