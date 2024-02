Regisseur uit Heusden-Zolder debuteert met kortfilm over Pukkelpopstorm

Pukkelpop lost ook vandaag weer twee namen. Queens Of The Stone Age en The Offspring zakken af naar de weide in Kiewit. Op nog meer namen is het nog even wachten tot volgende week woensdag. "Opgericht door Joshua Homme in het Palm Desert, Californië, van de jaren 90, overstijgt Queens of the Stone Age het genre waaruit het is ontstaan. Te productief en te briljant tout court om beperkt te worden door welk muzikaal kader dan ook. De groep is ondertussen uitgegroeid tot een kolos met tijdloze hits. Vaak geprezen als een van de beste livebands ter wereld zijn Queens of the Stone Age geëvolueerd van generatorfeestjes in de woestijn tot uitverkochte arena's en headliners," aldus de organisatie van Pukkelpop. Queens Of The Stone Age sluiten het hoofdpodium af op zondag 18 augustus. Geheim van de eeuwige jeugd: The Offspring Al ruim drie decennia lang is The Offspring een pionier binnen de punkrockscene. Hun muziek blijft onverminderd energiek met een lading tijdloze klassiekers. Op de laatste dag van Pukkelpop pletwalst The Offspring voorbij op de Main Stage. Voorlopige line-upVrijdag 16 augustus: Fred again.. & Stormzy Zaterdag 17 augustus: Charlotte de Witte, Sam Smith & Goldband Zondag 18 augustus: Queens of the Stone Age & The Offspring.