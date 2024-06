Reisexpert Geert Gaens: "Vraag naar verre, exotische oorden piekt"

door David Bijnens

"Sinds de coronacrisis reizen meer Limburgers naar hun droombestemming." Dat zegt Geert Gaens van Alk Reizen in ons zondagsmagazine Het Blijft in de Familie. Het Alkense reisbureau ziet geen ommekeer in het reisgedrag sinds corona. We gaan niet minder op vakantie en blijven ook niet in de eigen streek. De vraag naar verre, exotische reizen is groter dan ooit. Ook nu met de aanhoudende regen in eigen land, is de honger naar de zon groot.