Reisleidster uit Beringen werkte voor TUI in Spanje en wacht nog altijd op haar loon

*Burgemeester Vandeput van Hasselt laat studentenfeesten toe, maar organisatoren moeten zich wel aan strikte coronaregels houden. Anders grijpt de politie onverbiddelijk in, zo waarschuwt hij. *De pas verkozen rector van de UHasselt, Bernard Vanheusden eist van de Vlaamse regering een oplossing voor het structureel gat door de komst van vier beloofde nieuwe richtingen. Hij vraagt op korte termijn een volwaardige opleiding geneeskunde, burgerlijk of bio-ingenieur. *Het zijn de jagers en de oogstende landbouwers die de everzwijnen almaar vaker naar de woonwijken verdrijven. En dat leidt tot gevaarlijke situaties. Dat zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum.*Een reisleidster uit Beringen wacht al sinds april op de uitbetaling van haar loon. Omdat ze in het Spaanse Mallorca werkte, wordt ze in ons land van het kastje naar de muur gestuurd. Ze is ten einde raad.*En in Hamont is de nieuwe torenspits geplaatst op de Sint-Laurentiuskerk. Een hachelijke onderneming, want het gevaarte weegt zo'n 700 kg.