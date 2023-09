- STVV-icoon Lon Polleunis overlijdt op 80-jarige leeftijd. In Sint-Truiden en ver daarbuiten is de verslagenheid groot na het verlies van de Gouden Schoen.- In Antwerpen gaat op dit moment de meest besproken Vlaamse film van het najaar in première. We hebben een gesprek met Matteo Simoni, hoofdrolspeler in WIL.- In politiezone LRH gaan de hulpdiensten nog sneller reageren wanneer een mens met dementie verdwijnt. En het Jessa Ziekenhuis heeft een nieuw beleidsplan klaar om nog dementievriendelijker te worden.- Trajectcontroles zijn de nieuwe melkkoe van de gemeenten. In heel Vlaanderen is Hoeselt kampioen van de trajectcontroles.- In het vierde deel van onze reeks over studentenverenigingen trekken we naar Hidaya, een vereniging voor moslimstudenten aan de UHasselt.