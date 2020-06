Renovatie bibliotheek Kuringen zorgt voor ongerustheid

- De lockdown heeft in Limburg 9.000 levens gered. Dat berekent biostatisticus Geert Molenberghs van de Universiteit Hasselt op vraag van TV Limburg. - Limburg blijft koploper in het aantal nieuwe coronabesmettingen. Onze provincie is opnieuw goed voor meer dan een kwart van de nieuwe gevallen. We onderzoeken waarom Limburg het zo slecht blijft doen in vergelijking met de rest van het land.- Ook na de heropening van de restaurants blijft het afhalen van gerechten populair. Vele restaurants vonden zichzelf opnieuw uit tijdens de coronacrisis.- Vele gemeenten sluiten straten en pleinen af om extra plaats te maken voor terrassen voor de horeca. We gingen kijken hoe ze dat aanpakken in Hamont-Achel.- En Elon Musk reageert op een veel bekeken video van een Tesla van een Houthalense bakker die uitwijkt voor een everzwijn. De technologie in de Tesla voorkomt een zware crash