Restauratie kasteel van Heers gaat van start

- We hebben een gesprek met het koppel uit Lanaken bij wie 100 verwaarloosde honden in beslag werden genomen. Ze kregen bergen kritiek nadat ze beticht werden van het obsessief verzamelen van dieren en doen nu voor het eerst zelf hun verhaal.- De pyromaan die in Maasmechelen een carnavalswagen in brand stak is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. In de rook van de brand deed zich een kettingbotsing voor op de E314. Daarbij viel een dodelijk slachtoffer.- Poetin is een oorlogsmisdadiger die zich moet verantwoorden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zegt oud-secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes in een reactie op de gruwel van Boetsja. Claes is kritisch voor de dubbelzinnige houding van ons land tegenover de oorlog in Oekraïne.- De strijd tussen KRC Genk en STVV voor het laatste ticket voor play off 2 wordt op de laatste speeldag beslecht na de vijf-nul winst van Genk tegen Eupen.- En de Paasvakantie neemt een koude en natte start, maar dat laten de carnavalvierders in Bocholt niet aan hun hart komen.