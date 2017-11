Draag altijd je gordel en panikeer niet. Dat is zowat het belangrijkste dat vierhonderd leerlingen in Noord-Limburg opsteken na een gesimuleerd busongeval. Er werd daarvoor een voor Europa unieke kantelbus naar Lommel gehaald. Na het vreselijke busongeval in Sierre in 2012 is dit een gevoelig thema, maar spelenderwijs de juiste gedragingen aanleren aan kinderen van het zesde leerjaar is cruciaal, klinkt het.