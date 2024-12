Rick De Leeuw en Toni Coppers klaar voor Sinterklaasdictee: "Het is een feest van de taal"

Is er een negatief verband tussen sociale media en spellingvaardigheid? Naar aanleiding van het Sinterklaasdictee van aanstaande donderdag hebben we deze vraag voorgelegd aan experts. Uit onderzoek blijkt dat gebruikers van sociale media via de platformen een eigen taal gebruiken om met elkaar te communiceren, maar ze slagen er wel in om de zogenaamde chattaal gescheiden te houden van het gebruik van Standaardnederlands. Bijvoorbeeld dt-fouten komen zowel online voor als in een geschreven brief.