Nu er opnieuw meer naar kantoor gegaan wordt, spenderen heel wat pendelaars weer ettelijke uren per week op de trein. Om treinreizigers een aangenaam tijdverdrijf en een intellectuele stimulans te bieden tijdens hun rit, heeft de NBMS in samenwerking met Bibliotheek Toni Coppers een gloednieuwe boekendeelkast in het station van Sint-Truiden geïnstalleerd. Heel wat mensen pendelen dagelijks van en naar het werk of school met de trein. Een dagelijkse treinrit kan soms saai worden, maar daar heeft de NMBS in samenwerking met bibliotheek Toni Coppers iets op gevonden: ze voorzien pendelaars van een portie leesvoer via de boekendeelkast. Gebruiksvriendelijk en toegankelijk"We zijn zeer blij dat we kunnen deelnemen aan dit initiatief van de NMBS. Treinreizigers kiezen een boek in de deelkast aan het station, lezen het rustig op de trein en plaatsen het terug in de kast als het uit is. Of ze laten het boek achter in een boekendeelkast in een ander station. Gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor iedereen", zegt schepen van Bibliotheek Jurgen Reniers. "Bibliotheek Toni Coppers vulde de kast met een divers aanbod en houdt een oogje in het zeil. Op die manier vindt ieder wat wils in de boekendeelkast en blijft de aanwezige collectie aantrekkelijk voor de treinreizigers." DeeltrendReizigers mogen ook een eigen boek achterlaten in de boekendeelkast en het zo laten rondreizen. Het boek krijgt hierdoor een tweede leven. "Dit initiatief sluit aan bij de huidige deeltrend. Delen van auto’s, fietsen, parkeerplaatsen, werkmateriaal, kennis… is erg populair aan het worden. De boekendeelkast aan het station past perfect binnen deze trend en is het resultaat van een participatief, inclusief en duurzaam project binnen NMBS," zegt schepen Jurgen Reniers. "Als stad speelden we ook al eerder in op deze trend. Zo heeft bibliotheek Toni Coppers al een tijdje een eigen boekenruilkast in de foyer van de bib en het cultuurcentrum om inwoners op een laagdrempelige en duurzame manier te stimuleren om meer te lezen. Met de boekendeelkast aan het station krijgen nu ook pendelaars de kans om te verdrinken in een (ont)spannend boek tijdens hun reis."