De stad Genk start met het proefproject ‘Energieloze nachten’. De openbare ledverlichting zal tijdens de week ’s nachts volledig gedoofd worden. Vrijdag- en zaterdagnacht branden de lichten wel, maar op lagere intensiteit. Het proefproject is enkel van toepassing op de gemeentewegen. Op gewestwegen blijft de straatverlichting gewoon branden. De huidige energiecrisis heeft een zware financiële impact, ook op lokale overheden. De stad Genk richtte in september een interne werkgroep op om de energiecrisis gecoördineerd te kunnen aanpakken. “De openbare verlichting is één van de grootste verbruiksposten binnen ons totale energieverbruik”, vertelt burgemeester Wim Dries. “Het verminderen van branduren kan de stad een significante besparing opleveren. Vandaar dat we in samenwerking met Fluvius een proefproject op poten zetten, waarbij we op momenten dat er weinig of geen mensen op straat komen de lichten zullen doven.” Energieloze nachten De openbare ledverlichting zal tijdens weekdagen volledig uitgaan tussen 0 en 5 uur ’s nachts. Het proefproject zal ingaan in de nacht van zondag 18 december op maandag 19 december en zal twee maanden duren. Tijdens het weekend blijft de openbare ledverlichting branden op een beperkte intensiteit van 50%. In Genk is ongeveer 30% van de openbare verlichting ledverlichting. De overige 70% is klassieke verlichting. “De klassieke verlichting zullen we niet volledig doven. Hier behouden we het huidige nachtregime, waarbij de helft van de armaturen ’s nachts gedoofd worden”, aldus Dries. “We passen wel het startuur van het nachtregime aan: 22u in plaats van 22u30. De helft van de klassieke straatverlichting zal dus een half uurtje vroeger uitgaan. Daarnaast besliste de stad ook om de ledverlichting tijdens de weekdagen ‘s avonds en ’s nachts dieper te dimmen, tot 30% na 23u in plaats van het huidige 50%.” We zien je graag De stad start ook met een sensibiliseringscampagne voor de zwakke weggebruiker: ‘We zien je graag’. “Nu we de straatlichten doven wordt het wel belangrijk om je als voetganger, fietser of stepper zichtbaar te maken in het verkeer. Simpele dingen, zoals een lichtje of reflecterende kledij, verbeteren de zichtbaarheid van de zwakke weggebruiker drastisch. De Genkenaar zal aangemoedigd worden om de hulpmiddelen ook effectief te gebruiken”, vertelt Dries. Evaluatie proefproject Tijdens de proefperiode zal de stad Genk samen met Fluvius en de politiezone Carma de situatie nauwgezet opvolgen. Na het proefproject volgt een evaluatie. “Het voordeel van ledverlichting is dat het zeer flexibel is. Als we zien dat het proefproject niet werkt, kunnen we onmiddellijk terug omschakelen. We kunnen ook bijsturen waar nodig”, besluit burgemeester Dries.