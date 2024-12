door Dirk Billion

Basisschool De Klinker in Riemst breidt uit. Op zich eigen aan de populairste gemeenteschool in de mergelgemeente. Maar erg bijzonder is dat de nieuwbouw verwarmd en gekoeld zal worden via geothermie. Een zware investering maar Riemst wil daarmee een klimaatvoorbeeld stellen aan leerlingen en ouders. Er is geen gas of mazout meer nodig om een aangename klastemperatuur te hebben.