Riemst waarschuwt voor vergif: al tien dode katten aangetroffen op maand tijd

Slechts een op de vijf onderzochte Vlaamse scholen is asbestveilig. In meer dan de helft van de gecontroleerde schoolgebouwen moet de aanwezige asbest dringend verwijderd worden. Dat blijkt uit cijfers van OVAM, de afvalstoffenmaatschappij. Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns roept Limburgse scholen op om de gebouwen asbestveilig te maken voor een betere leeromgeving. Een school die de oproep van de minister volgt is basisschool Herx in Herk-de-Stad waar er asbest is gebruikt voor de leidingen in de kelders van het schoolgebouw.