Alle leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs mogen vanaf vandaag weer voltijds naar school. Sinds de herfstvakantie volgden scholieren halftijds afstandsonderwijs. Directies zijn niet verplicht om alle leerlingen weer op school te ontvangen. Scholen kiezen zelf of de lokale situatie het toelaat zoals bijvoorbeeld in Noord-Limburg. Daar zijn op dit moment versoepelingen nog niet aan de orde door de slechte coronacijfers. Het Spectrumcollege in Lummen ontvangt vandaag wel al haar leerlingen. ''Voor het welbevinden van de jongeren is dit een goede zaak, klinkt het.''