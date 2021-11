Riemstenaar slaat jonge politie-agente het ziekenhuis in

Politieagenten houden extra verkeerscontroles op de Kempische Steenweg in Kiewit. De controles voeren ze uit in het kader van vakbondsacties na vastgelopen loonsonderhandelingen. De beloofde loonsverhogingen blijven uit, waarop de vakbonden over het hele land acties houden. Rond 7 uur 15 zetten een achttal agenten en een tiental vakbondsmensen een deel van de Kempische Steenweg af. Het passerende verkeer moest vertragen, en de agenten haalden verdachte wagens even uit het verkeer om de bestuurders te controleren. De actie zorgde voor heel wat file: van Zonhoven tot aan de brug op de Kempische Steenweg. De actie zal deze hele voormiddag nog doorgaan.De politiebonden kondigen ook de komende dagen nog acties aan. Morgen trekken ze naar het justitiehuis in Tongeren en ook volgende week plannen ze meerdere acties over de hele provincie.