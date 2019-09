Riemstenaar streamt gewelddadige mishandeling van zijn vrouw live op Facebook

Een bestuurder uit Borgloon heeft afgelopen weekend voor de derde keer in één jaar tijd z’n rijbewijs moeten inleveren. De 28-jarige man testte tijdens een politiecontrole in Bilzen positief op het gebruik van cocaïne en heroïne. Ook werden er twee verboden wapens teruggevonden in zijn voertuig. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag heeft een interventieploeg van de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst een voertuig uit Borgloon gecontroleerd. De politieploeg merkte het voertuig op aan een tankstation op de Tongersestraat in Bilzen. Positieve speekseltest De bestuurder uit Borgloon had geen alcohol gedronken. Ook de verplichte boorddocumenten waren in orde. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. De test wees op het gebruik van cocaïne en heroïne. Het rijbewijs van de 28-jarige man werd onmiddellijk voor de duur van 15 dagen ingetrokken. De bestuurder was allerminst aan zijn proefstuk toe. Het was al de derde keer in één jaar tijd dat hij tegen de lamp liep na het besturen van een voertuig onder invloed van drugs. Verboden wapens Tijdens het doorzoeken van de wagen vond de politie ook nog twee verboden wapens. Een busje pepperspray en een kleine baseballknuppel werden in beslag genomen. Ook dit was niets nieuws, want de verdachte werd begin dit jaar al een eerste keer betrapt in het bezit van verboden wapens. Op het commissariaat van Bilzen werd een speekselanalyse uitgevoerd. Ook werden vingerafdrukken en foto’s genomen naar aanleiding van het illegaal bezit en illegaal vervoer van verboden wapens. De bestuurder zal zich later moeten verantwoorden op het Parket van Limburg.