- Met de eerste vaccinaties in Limburg zet onze provincie een grote stap in de richting van een normaal leven, al is dat nog niet meteen voor morgen. De grootste groep mensen komt pas in of na de zomer aan de beurt. Tot dan zullen beperkingen van kracht blijven.- Inwoners van Riemst en Voeren die de hulpdiensten bellen, moeten een noodoproep in het Frans doen. Het probleem bestaat al tien jaar en geraakt maar niet opgelost. - De politie Limburg Regio Hoofdstad waarschuwt voor valse politieagenten die mensen oplichten en bestelen. Laat nooit een agent je huis binnen als hij geen legitimatiebewijs kan voorleggen.- Hoe ziet een kamer in een splinternieuw internaat in het jaar 2021 eruit? We kregen vandaag een inkijk in een internaat voor 160 leerlingen dat in september de deuren opent in Hasselt. - En de volleybaltopper Maaseik - Roeselare is zaterdag live te volgen op TV Limburg.