Rik Kriekels mag burgemeester van Diepenbeek blijven

In onze laatste aflevering van 'Armand' is het aan Zuhal Demir van de N-VA om haar hart uit te storten bij Armand Schreurs. Demir is het goudhaantje van Bart De Wever. De partijvoorzitter zat er voor iets tussen dat ze van Antwerpen, terug naar haar roots in Genk verhuisde. Hij bombardeerde haar ook tot staatssecretaris in de regering-Michel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen nam Zuhal Demir het op tegen Wim Dries. Zondag gaat ze de strijd aan met Wouter Beke, met als inzet: wie wordt de grootste partij? Zuhal Demir, ten voeten uit bij Armand Schreurs.