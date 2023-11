In Lommel hebben VDAB en Fedasil vandaag een jobbeurs georganiseerd in het asielcentrum van Lommel. 15 werkgevers boden er hun vacatures aan, zo'n 70 asielzoekers kwamen solliciteren. Het is de eerste keer dat er zo een jobbeurs in een asielcentrum georganiseerd wordt. En dat moet de drempel verlagen, om asielzoekers aan de slag te krijgen. Want een gebrekkige kennis van het Nederlands houdt nog veel werkgevers tegen om de stap te zetten. En dat terwijl de vraag naar werkkrachten in Noord-Limburg ontzettend groot is. Werkbereidheid is er alvast in overvloed onder de asielzoekers. En juist dat is waar werkgevers vandaag naar op zoek zijn.