Rob Schoofs: "Nooit sprake van terugkeer naar STVV."

In TVL Sportcafé komen we vanavond met Quinten Hermans terug op de start van het veldritseizoen. En ook in Het Moment duiken we het veld in. Sinds 2005 was de Grote Prijs van Hasselt een buitenbeentje op de kalender. De parkcross dicht bij het stadscentrum staat vanaf dit jaar niet meer op het programma, maar in Sportcafé blikken we nog één keer terug op de voorbije 14 edities.