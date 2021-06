De Lummense G-atlete Anke Sneyers heeft een Belgisch record gesprongen. De 19-jarige verspringster nam gisteren deel aan Flanders Cup Putbos Memorial Léon Buyle in Oordegem en sprong daar een record van 4 meter 37. Meteen ook de B-limiet voor de Paralympische Spelen in Tokio. Met deze afstand is ze dus niet automatisch geselecteerd, maar komt ze wel al in aanmerking. “Dat ze dit als 19-jarige bereikt, en dan nog in dit coronajaar, is fantastisch,” vertelt een trotse papa Sneyers.