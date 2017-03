Robot legt eerste steen van Flanders Make centrum in Lommel

De handelaars van de Zuivelmarkt in Hasselt zijn boos. Ze klagen erover dat hun zaak onbereikbaar is door werken. Ook vinden ze dat er slecht gecommuniceerd is door het stadsbestuur. Schepen Froidmont erkent de problemen en vraagt geduld. De Zuivelmarkt ligt in de uitgangsbuurt van Hasselt. Tot overmaat van ramp zal de straat enkele weken langer openliggen dan voorzien. De riolering is in zo'n slechte staat dat ze helemaal moet worden vervangen.