Rock Herk en Extrema Outdoor organiseren festivals in september

Minister Zuhal Demir ondersteunt 70 festivalorganisatoren bij de organisatie van een coronaproof zomerfestival. Via Toerisme Vlaanderen maakt minister Demir 10 miljoen euro vrij om festivalorganisatoren te ondersteunen bij de organisatie van een coronaproof evenement en tegelijk ook de positie van Vlaanderen als toonaangevende festivalregio te versterken. In totaal mogen 70 festivalorganisatoren financiële steun verwachten. Ondanks de vele onzekerheden rond de festivalzomer, dienden 111 organisatoren een aanvraag in voor financiële steun om hun festival op een vernieuwende manier én coronaveilig te laten plaatsvinden. Maar liefst 70 festivals krijgen financiële steun voor een totaalbedrag van 10 miljoen euro. Zowel de kwantiteit als kwaliteit van de ingezonden dossiers toont aan dat Vlaanderen tot de wereldtop behoort als het op het organiseren van festivals aankomt. De sector bewijst koploper te zijn op vlak van innovatie en weet zichzelf opnieuw uit te vinden om zo ook in tijden van pandemie een uitlaatklep te bieden aan de bevolking. 70 festivals Van grote tot meer intieme concepten, in Vlaanderen kan je op elke wei terecht voor een uniek zomerevent. Op de wei van Werchter wordt het festival ook dit jaar vervangen door coronaproof concerten voor jong en oud. Op hun festivalterrein verdelen ze het publiek op per bubbel om van een concert te kunnen genieten. In totaal kunnen ze tot 2.000 bezoekers per dag ontvangen. Maar ook kleinschaligere concepten konden steun ontvangen. In het park van Beervelde vindt deze zomer ‘paradise down by the lake’ plaats. Een muziekfestival waarbij alle bezoekers in bubbels op bootjes/vlotjes op het water ronddrijven en van optredens genieten. Een unieke ervaring en 100% coronaproof. Naast Pukkelpop, zijn er nog festivals in Limburg die subsidies aanvroegen. Zo zou Extrema Outdoor 312.500 euro krijgen. En ook Rock Herk en Het Zomerkwartier van de Muziekodroom vroegen subsidies aan, zij zouden elk 75.000 euro ontvangen. Knaldrang"Festivals zitten in het DNA van de Vlaming. Niet alleen grote maar ook heel veel kleine festivals uit alle uithoeken van Vlaanderen dienden een dossier in, gaande van muziekfestivals tot theaterspektakels, stoeten en kunstervaringen. Voor zowel een publiek met ‘knaldrang’ als de geroutineerde cultuurliefhebbers zal het scala aan festivals heel wat te bieden hebben tijdens de zomer van 2021", zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. Goed nieuws voor werknemers evenementensectorDe toekenning van het uitgetrokken bedrag is ook goed nieuws voor de vele krachten achter de schermen van onze festivals. Dankzij dit extra budget zullen de organisatoren opnieuw beroep kunnen doen op de vele freelancers en toeleveranciers die actief zijn in de evenementensector. Heel wat van die ongeveer 80.000 professionals moesten noodgedwongen het voorbije jaar hun toevlucht zoeken in andere sectoren maar staan nu opnieuw te popelen om terug podiums te bouwen, artiesten te begeleiden of pintjes te tappen. Licht aan het einde van de tunnelMinister Demir en EventFlanders willen met deze subsidieronde ook het signaal geven dat er eindelijk licht aan het einde van de tunnel komt. Het gevaar van het virus is natuurlijk nog niet helemaal geweken maar dankzij het organisatorische talent en de jarenlange ervaring van de Vlaamse evenementensector kunnen we alvast rekenen op een festivalzomer in veilige omstandigheden.