Rock Herk last minute op zoek naar parkeerterreinen

De Peltse theatergroep 'De Theatrale Bende' brengt in november een gloednieuwe show uit. Met 'Puur'staat de vriendengroep voor de 10de keer op het podium. Deze zes vrienden maakten in 2018 nog een theatershow over de fusie van Pelt. Sindsdien is het even stil geweest rond de Theatrale Bende Z11bd8. Maar in november staan ze opnieuw op het podium van Palethe in Pelt om hun gloednieuwe show 'Puur' voor te stellen. De mannen maken alles zelf, van muziek tot tekst, met vooral veel humor. De theatershow gaat door op 21, 22 en 23 november. Tickets voor 'Puur' zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via het nummer 0479 88 28 37.