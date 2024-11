Rock Herk vat 40 jaar affiches muzikaal samen

Na hun fileconcert op de autosnelweg in Duitsland in februari verrast de Limburgse band 'Floris and the Flames' nu met een concert in Antwerpen-Centraal. Op de beelden is te zien hoe de band het treinstation omtovert tot een exclusieve concertzaal. Hun energie en spelplezier werken aanstekelijk: al snel wordt het viertal omringd door mensen die losgaan op een vurige remix van de bekende Bourrée van Bach. Met hun nieuwste single ‘Bachanalia’ bewijst Floris and the Flames opnieuw dat ze klassieke muziek dansbaar en hip maken. De single is de voorbode van hun nieuwe studioalbum ‘Dancing Doodles’ dat op 15 november zal verschijnen.