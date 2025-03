Rode Duivels slopen Oekraïense muur in Genk en blijven in divisie A

Op het WK atletiek indoor in het Chinese Nianjing is Rani Rosius vanmiddag knap zevende geworden in de finale van de 60m. Rosius ging gezwind naar de finale. Net als vorig jaar in Glasgow, toen werd ze zesde.Maar door een mindere start zat de zesde plaats er niet in. Rosius, in baan 2, komt nooit echt in de buurt van haar Belgisch record dat ze onlangs liep op het EK, dat staat op zeven seconden en acht honderdsten. Ze finisht in 7.14 op één tiende van de winnares uit Zwitserland, Kambundji. Ondanks de mindere start is het WK in China meer dan geslaagd voor de Genkse.