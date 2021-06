De Rode Duivels wonnen gisteren met twee doelpunten tegen de Finnen. Daarmee rondt België de groepsfase af met een perfecte score. "Missie volbracht," klinkt het bij sportanker Niels Christiaens. "Dé grote uitblinkers waren natuurlijk De Bruyne en Lukaku. Die tandem boezemt angst in bij heel wat verdedigers in dit EK." Nu begint het EK pas echt. En dan moeten de Duivels beter spelen. "Dat weten ze zelf ook. In de groepsfase waren de spelers niet echt getriggerd, enkel in de match tegen Denemarken toen ze op 1-0 achterstand kwamen. Voor de rest lijkt het alsof ze dit soort matchen op automatische piloot afhandelen. Ze zullen nog groeien in dit toernooi." Het is vooral uitkijken tegen wie de Rode Duivels gaan spelen in de volgende ronde. Morgenavond rond elf uur weten we dat zeker. "Het wordt een beste derde. Het kan een ploeg uit de groep van Spanje zijn, of een ploeg uit de groep des doods (Frankrijk, Portugal of Duitsland) bijvoorbeeld. Toch wel spannend, ja," zegt sportanker Niels Christiaens.