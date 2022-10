Rode Kruis-Vlaanderen zoekt 300 Limburgse studenten die bloed willen geven

Rode Kruis-Vlaanderen en de studenten van Diepenbeek slaan opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van Bloedserieus: de massale bloedinzameling door en voor de student. De Limburgse editie van het event vindt plaats op woensdag 26 en donderdag 27 oktober. Tijdens deze twee dagen mikt de organisatie op zo’n 300 Limburgse student-donoren. En die zijn stuk voor stuk broodnodig, omdat de bloedvoorraad in Vlaanderen momenteel op een laag pitje staat.

Twee keer per jaar organiseert Rode Kruis-Vlaanderen samen met studenten ‘Bloedserieus’, een bloedinzamelingsactie in zes Vlaamse studentensteden. Op deze manier zoekt de organisatie zowel letterlijk als figuurlijk naar nieuw bloed bij studenten, die potentieel nog een lange ‘carrière’ als donor voor de boeg kunnen hebben. Want voor een aantal studenten is het al een goede gewoonte, maar voor velen is een donatie tijdens Bloedserieus de eerste keer.

De bloeddonaties van al deze studenten zijn op dit moment bovendien extra hard nodig: de bloedvoorraad in Vlaanderen staat namelijk op een laag peil. Als extra motivatie krijgen de student-donoren achteraf een goed gevulde goodiebag.

Inschrijven kan via bloedserieus.be. Op woensdag (26/10) en donderdag (27/10) kunnen de studenten telkens van 11u tot 16u bloed geven in Gebouw D van Campus Diepenbeek (Agoralaan).