Roemeense fruitplukker doet moord op zijn collega over in Alken

In Tongeren heeft de 12-koppige volksjury zich samen met het Hof teruggetrokken in afzondering om zich te beraden over de 102 schuldvragen in het moordproces van Silvio Aquino. De jongste van de Aquino's werd in 2015 doodgeschoten op de Sint-Hubertuslaan in Opglabbeek. Zijn vrouw, op het proces de kroongetuige, ontsnapte. 5 beschuldigden staan terecht. Het gaat om 4 leden van de Hamidovic-clan, een Roma-familie. Zij hebben pas op het proces de feiten bekend. De vijfde beschuldigde, Martino Trotta geeft toe dat hij optrad als tipgever, maar niet als opdrachtgever. Was het een gijzeling of was het een diefstal? Die knoop moet de jury doorhakken. Afhankelijk daarvan riskeren de daders levenslang, of 30 jaar opsluiting en minder. Het is in spanning wachten op het salomonsoordeel in het Limburgse assisenproces van het jaar.