Roep om versterkingen neemt toe bij STVV na nieuwe blamage tegen Antwerp

Op de Olympische Spelen in Parijs kregen de Limburgers de allerlaatste kans om een medaille te pakken. Dat moest gebeuren in het kajakken. Lize Broeckx en Hermien Peters deden het al uitstekend en kajakten in de K2 500m naar een knappe 5e plek in de finale. Vandaag kwamen ze net als Artuur Peters in actie in de K1. Hermien en Lize deden dat op de halve kilometer, Artuur kwam in actie in de 1000m. Drie kansen om alsnog een Limburgse medaille mee naar huis te brengen. Thibaut Willems volgde de races in de Neerpeltse Watersportclub, de thuisbasis van de drie Olympiërs.