Rolstoelatlete Marieke Vervoort vervult laatste wens op Circuit Zolder

Prins Laurent heeft in Lummen Kings' Legacy officieel geopend. Dat is een woonzorgcentrum voor paarden. De vzw verhuisde van Vlaams-Brabant naar Limburg om de paarden meer plaats te bieden. Vandaag worden er 19 paarden verzorgd die verwaarloosd of mishandeld zijn. Dat prins Laurent een dierenvriend is, is niet nieuw. Opvallend is wel dat hij ruim de tijd nam voor een verhaal over een vriendschap tussen een blind paard en een kleine pony.