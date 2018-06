Rondleiding in nieuwe gebouwen van politie LRH

Tussen 22 mei en 31 mei voerde Politie CARMA negen huiszoekingen uit in Kinrooi en Maaseik. De speurders arresteerden zes personen en troffen vier cannabisplantages en een grote som geld aan. De huiszoekingen kaderden in een gerechtelijk onderzoek naar handel in verdovende middelen, in samenwerking met het Parket Limburg. In Kinrooi viel de politie binnen op drie adressen. In de Schoolstraat trof men in een kelder een opgedoekte cannabisplantage van 264 planten aan. Op het moment van de huiszoeking was de 47-jarige bewoner niet aanwezig. Hij heeft zich later aangeboden bij de politie en werd alsnog gearresteerd. In Geistingen werden 663 lege kweekpotten aangetroffen. Hier werd een 48-jarige man gearresteerd. Daarnaast nam de politie er ook een motorfiets en een som geld in beslag. Bij een huiszoeking op het Sweversveld zijn een 51- jarige man en een 40-jarige vrouw gearresteerd. Hun auto is in beslag genomen. Een huiszoeking in de Borgstraat bleek negatief. 64-jarige vrouw gearresteerdIn Maaseik werden vijf adressen gecontroleerd. In twee woningen in de Verbindingsstraat zijn een auto en een motorfiets in beslag genomen. In een woning in Kloosterbempden is een grote som geld gevonden en in beslag genomen. Bij een huiszoeking in De Zavel trof de politie een ondergrondse cannabisplantage met 160 planten aan en arresteerde er een 64-jarige vrouw. De plantage was al meerdere keren geoogst. De huiszoeking in de Bleumerstraat gebeurde in samenwerking met Politie Maasland. Hier trof men een cannabisplantage met 615 planten aan arresteerde een 35-jarige man. 2.000 planten en 6 arrestatiesIn het totaal trof de politie, verspreid over de woningen, een 2000-tal planten aan. Het ging telkens om professioneel ingerichte plantages. Op alle locaties werd tevens diefstal van elektriciteit en water vastgesteld. De planten en materialen werden vernietigd door Politie CARMA. Alle zes verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Drie mannen van 47, 51 en 35 jaar en een vrouw van 64 jaar werden aangehouden. De twee anderen zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Politie CARMA voert verder onderzoek.