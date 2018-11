Rookontwikkeling in school in Eversel: zon door visbokaal doet papier smeulen

- Op verschillende plaatsen in Limburg is vandaag een indringende gasgeur waargenomen. Daardoor werden scholen ontruimd in Borgloon en Kortessem en ook scholen in Hasselt werden getroffen. De brandweer wijst naar een oorzaak in Wallonië. Volgens de brandweer van Borgworm gaat het om vallende bladeren - De elektriciteitscentrale van Langerlo is klaar voor een nieuwe opstart. Volgende week moet de centrale het stroomtekort tijdens de eerste koudepiek in ons land opvangen. Tot voor enkele weken was de centrale nog klaar voor de sloop - En op de dag van de ondernemer nemen we een kijkje bij Studio Mattes die vanuit Herk-de-Stad servies maakt voor toprestaurants in de hele wereld