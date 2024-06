Freddy Loix is gisteren zesde geworden in de Rally van Ieper. De Riemstenaar kroop nog eens achter het stuur voor de rally die hij al 11 keer won. Ook was het uitkijken naar het debuut van Thomas Martens. De 18-jarige Hasselaar behaalde vorige week nog zijn rijbewijs en reed voor het eerst een wedstrijd in België.