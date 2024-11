- De steunacties voor slachtoffers van de waterellende in Spanje komen op gang. In Zolder zamelde een familie vanmiddag spullen in.- Klimaatexperts waarschuwen na de Spaanse waterbom opnieuw. We moeten ons aanpassen aan het nieuwe normaal. In Limburg moet Voeren extra aandacht krijgen.- Op het kerkhof in Rotem bij Dilsen-Stokkem woont een kat die troost biedt aan de bezoekers op Allerheiligen.- Nog op Allerheiligen is het ruilen van bidprentjes populair in Kaulille bij Bocholt. Geïnteresseerden zijn benieuwd naar hun stamboom.- En de verkiezingen in de Verenigde Staten naderen. Een Amerikaanse die in Zonhoven woont, stemde op Kamala Harris. Ze walgt van Donald Trump.