door Dirk Billion

Voor de tweede editie van Roxy Music Fest in Koersel bij Beringen pakt het enige muziekdocumentairefestival van Vlaanderen groots uit. dEUS-boegbeeld Tom Barman komt babbelen over zijn film Any Way The Wind Blows, de regisseur draait ook platen én hij reikt zelf een aantal films aan. Het evenement duurt drie dagen en is een combinatie van film, muziek en beleving. Uniek in zijn soort.