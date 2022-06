Ruben Bemelmans stopt met tennissen en wordt coach van Zizou Bergs

De buurtsportdiensten van Noord- Oost Limburg daagden voor het tweede jaar op rij hun inwoners 10 weken lang uit om te bewegen in de natuur. Om inwoners te motiveren, werden er wekelijks prijzen verloot. Wie zeven van de twaalf groene lussen wist te registreren, maakte ook kans op één van de hoofdprijzen. De winnaars zijn nu bekend. Een groene woonomgeving nodigt uit om te bewegen. Daarom daagden de buursportdiensten inwoners uit om 12 groene lussen in de regio te verkennen en hun omgeving nog meer te vergroenen. Deelnemers die hun activiteiten registreerden, kregen 15m² gratis bloemenweelde om hun tuin meer kleur te geven. Het zaadmengsel valt bijzonder in de smaak bij bijen, vlinders en vogels. Wekelijks werden er een aantal prijzen verloot zoals streekproductenmanden en cadeaubonnen van lokale handelaars. Hoofdwinnaar Jos Berben uit Oudsbergen mag gaan kamperen in luxe bij recreatieoord Willhelm Tell. Ook Jasmijn Bergen uit Bocholt mag een nacht slapen onder de sterren bij vakantieverblijf Lodge op de Berg.