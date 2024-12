Ruben Lemmens (VKW Limburg): "Limburg slaagt er nog altijd in buitenlandse investeerders aan te trekken"

Het Genkse marketingbureau Yungo valt voor het derde jaar op rij in de prijzen tijdens de FeWeb Awards, prijzen die worden uitgereikt voor marketing prestaties van bureaus in België. Dit jaar sleepten ze twee awards in de wacht met Hubo Tongeren (Groep Heeren) en Gevaco Advocaten in Beringen. Daarnaast werd Yungo ook genomineerd voor hun werk voor CityStorage in Genk. De Limburgse marketingsector blijft verder groeien en steeds meer haar stempel drukken op zowel de nationale als internationale markt. "Het is fantastisch om als met ons relatief klein Limburgs bureau bekroond te worden voor onze creativiteit en innovatie," zegt Wouter Dorissen, mede-oprichter en creatief directeur van Yungo. "Ik heb het gevoel dat wij Limburgers durvers zijn. We kleuren wel eens buiten de lijntjes."De volgende groeifase voor YungoIn slechts 6,5 jaar groeide Yungo uit van een start-up naar een disruptive marketingbureau met een omzet van 2 miljoen euro en een team van 17 mensen. Het bureau start nu aan een ambitieus groeitraject: "Volgend jaar komen er minstens 3 nieuwe medewerkers bij, en Yungo mikt op een omzetstijging van minimaal een half miljoen euro", zegt Daniël Limneos, mede-oprichter en Sales manager."Wij geloven dat Limburgse bedrijven nog meer lef mogen tonen om nationaal en internationaal te groeien," zegt Dorissen. "Onze missie is om hen daarbij te helpen. Dat we dit jaar opnieuw enkele prijzen winnen, bewijst dat we op de goede weg zitten, denk ik."