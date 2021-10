Aan het Zavelbos in Opoeteren bij Maaseik heeft een toevallige passant gisteren op klaarlichte dag unieke beelden van een wolf kunnen maken. Het dier werd door de bestuurder opgemerkt toen het de beschutting van het bos verliet en door een weide langs de weg liep. Op de beelden is te zien hoe de wolf vervolgens vlak voor de auto de weg oversteekt. De video werd gemaakt door een ex-schepen van Bree die samen met haar kleindochter in het Zavelbos ging wandelen. Even later kon een automobilist opnieuw een wolf filmen aan de Weg naar As in Dorne, een deelgemeente van Opoeteren. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde dier. Op de beelden is te zien hoe de wolf wegdraait van de auto en de oprit van een woning oploopt. Later volgt meer in het TVL Nieuws.