In Oudsbergen is opnieuw een wolf aangereden. Het gewonde dier vluchtte de velden in en is sindsdien spoorloos. De politie Carma startte, samen met het Natuurhulpcentrum en het Agentschap Natuur en Bos een zoektocht. Daarbij is de politiedrone ingezet. Het is al de derde keer op korte tijd dat één van de wolven wordt aangereden. Twee wolvenwelpen lieten het leven, bij een ongeval in Hechtel-Eksel en op de drukke N69 in Oudsbergen, op zo'n 300 meter van de plek waar de aanrijding dit keer plaatsvond. We kennen de plaatsen waar de wolvenroedel de straat oversteekt. Er moet dringend iets aan de infrastructuur gedaan worden. Voor het te laat is, klinkt het.