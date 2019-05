Leandro Trossard maakt zich op voor een tweede feestnacht op rij, maar wil nog even terugkomen op een filmpje van gisteren in de Versuz dat verschenen is. Daarin was Trossard te zien terwijl hij zong dat alle boeren homo's zijn. "Ik was bezopen en zong mee, maar het was niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen."