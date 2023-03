Het personeelstekort in de zorgsector blijft groot in onze provincie. Vrouwenorganisatie Ferm probeert in Limburg 150 vacatures in te vullen, maar merkt dat mensen steeds minder de weg vinden naar jobbeurzen of hun kantoren. De organisatie trekt daarom de komende weken naar drukbezochte plekken, om geïnteresserden in de straat warm te maken voor een job in de zorg. Vandaag rekruteerde Ferm aan de grootste tweedehandsbeurs van de Benelux in de Hasseltse Trixxo Arena.