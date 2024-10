Samen Door De Nacht: daklozen getuigen voor onze camera

door Birgit Van Asten

Het aantal daklozen in Limburg neemt toe, niet alleen in de steden, ook in de landelijke gemeenten. Er zijn in onze provincie nu bijna 1.000 daklozen. Ze komen zelden in het nieuws, behalve als het gaat om de overlast die ze veroorzaken. Weinig mensen kiezen zelf voor een leven van honger, kou, onveiligheid en ontberingen. Bij het project 'Samen Door De Nacht' in Lommel getuigen vijf daklozen uitzonderlijk voor onze camera over wat het betekent om geen dak boven je hoofd te hebben.