Sander Berge: "Hier hebben we vorig seizoen hard voor gewerkt"

Het openingsduel van Racing Genk in de Champions League is uitgedraaid op een nachtmerrie. Het werd 6-2 in de Red Bull Arena. Red Bull Salzburg maakte z’n intenties al duidelijk na 100 seconden. Haland schoot de 1-0 voorbij Coucke. Genk leek weer in de wedstrijd te komen, maar opnieuw Haland en Hwang zorgden in twee minuten tijd voor een 3-0-voorsprong na een half uur. Lucumi milderde vlak voor rust tot 3-1, maar nog voor het rustsignaal stond het 5-1. De hattrick van Haland was compleet en ook Szoboszlai schoot zichzelf op het scorebord. Na de rust probeerde de Belgische landskampioen nog wel. Samatta knikte de 5-2 tegen de touwen. Maar na 66 minuten mocht Ulmer ongestoord de zestien binnendringen en kon hij een mooi een-tweetje afronden. Voor Red Bull Salzburg was dit de eerste wedstrijd ooit in de groepsfase van de Champions League. De Oostenrijkse fans zullen deze avond niet snel vergeten. De Genk-fans op hun beurt zullen deze wedstrijd snel uit hun geheugen willen wissen.