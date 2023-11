Het Limburgse Business Angels Netwerk bestaat een kwarteeuw en schiep in 25 jaar 2.500 jobs, goed voor een kapitaalwaarde van 100 miljoen euro. Als hefboom voor de economie in Limburg investeerden Angels al in 55 projecten. Het netwerk van investeerders brengt geld in bij groeiende bedrijven, maar het verschil met de klassieke financiële instellingen is dat ze ook kennis en ervaring binnen brengen. Eén van de succesverhalen is Averna in Hasselt met 500 medewerkers dat 25 jaar geleden als Test & Measurement Solutions in Bocholt startte met grote plannen, maar rode cijfers.