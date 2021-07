Schade aan kade veerpont Maas in Meeswijk groot

De Stad Bilzen maakt 10.000 euro over aan het Rode Kruis om de Waalse slachtoffers van de wateroverlast te steunen. De Bilzenaren zamelden ook meer dan 35 ton hulpmiddelen in en brachten het met vrachtwagens naar de getroffen streek. Als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen startte Bilzen op vrijdag 16 juli een inzamelactie voor de slachtoffers van de wateroverlast: de bevolking reageerde massaal: meer dan 1.500 mensen kwamen kleren, schoenen, lakens, dekens enz … binnenbrengen in Labo3740 in de Korenstraat. "Ik dank al deze mensen voor hun warm gebaar," zegt Burgemeester Johan Sauwens. "Ik herinner me een weduwe die met tranen in de ogen de nieuwe kleren van haar onlangs overleden man kwam brengen, met de woorden: 'dan hebben die mensen in Pepinster er toch iets aan.' Of, ook pakkend, die kleine jongen van 4jaar die zijn speelgoed kwam brengen voor die kindjes die nu niets meer hebben." 35 ton hulpmiddelenOnder leiding van de vrijwilligers van het Rode Kruis & Sint-Vincentius en met de hulp van velen, werden de goederen gesorteerd, en getransporteerd naar Pepinster, Trooz, Luik, Seraing,... "Zo werd meer dan 35 ton op hun plaats gebracht, met tientallen vrachtwagens, en met gewaardeerde hulp van een aantal medewerkers van de Stad," volgens Schepen Peter Thijs die de hele actie coördineerde, samen met Frans Braun. Een restpartij werd via St.Vincentius op zijn bestemming gebracht. Stad schenkt 10.000 euro"We vragen de mensen om nu geen goederen meer te brengen, maar wel een geldelijke bijdrage te storten op de rekening van het solidariteitsfonds nummer BE 70 0000 0000 2525," zegt burgemeester Sauwens. Het Schepencollege besliste vandaag om een stadsbijdrage van 10.000€ over te maken, uit steun aan de Waalse buren.