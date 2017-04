Schauvliege: "Essers mag uitbreiden"

- Het zuiden van Limburg werd vanochtend wakker onder een dikke laag smog nadat fruitboeren vorstschade aan de bloesems te lijf gingen met vuren. Het provinciebestuur vraagt begrip voor de fruitboeren die hun inkomen beschermen. - We gaan live naar de Luminus Arena in Genk waar supporters, spelers en het bestuur van KRC zich opmaken voor de wedstrijd van het jaar. - En in het derde deel van onze reeks over een mogelijke fusie tussen Hasselt en Genk gaan we over de grens kijken naar een gelijkaardig project in Heerlen en Landgraaf.