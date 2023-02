Schepen uit Heusden-Zolder vertrekt met B-Fast naar rampgebied in Turkije

Bied ons de mogelijkheid om familieleden die in Turkije dakloos zijn en alleen zijn achtergebleven, tijdelijk in België op te vangen. Dat is de vraag, en bijna een smeekbede van de familie Onlen uit Pelt aan het adres van de Belgische regering. De familie is naar het aardbevingsgebied afgereisd en wat ze daar heeft aangetroffen tart alle verbeelding. In de historische stad Antakya staat geen enkel gebouw nog recht. Verschillende familieleden zijn dood. In elke familie zijn er slachtoffers. Mensen slapen buiten op straat of in hun auto. De nood is groot, vooral aan water, eten en aan medisch materiaal. Ruim 70 uur na de zware aardbeving gaan de zoekacties naar overlevenden verder, maar de hoop slinkt met de minuut.